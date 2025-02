Pressing, la profezia sulla Juventus di Thiago Motta: "Per lo scudetto i bianconeri ci sono"

24 febbraio 2025 a

a

a

Un 1-0 pesantissimo a Cagliari, che allontana il Milan e le rivali e consolida sempre di più il quarto posto per la Juventus. Secondo Riccardo Trevisani, però, la Juve di Thiago Motta non va esclusa per lo Scudetto, a 12 giornate dalla fine del campionato.

Ne è convinto l’opinionista, che a Pressing ha parlato della risalita dei bianconeri. "La Juve ha sempre un tempo buono, stavolta a Cagliari è stato il primo e non il secondo, ma è giustificata dall'impegno di Champions", le sue parole.

E ancora: ”La classifica — ha proseguito — è incredibile rispetto a quattro settimane fa. E' a otto punti dal primo posto, ancora con diverse ambizioni di poter arrivare quarta e poi chissà. Se le altre vanno piano e magari la Juve corre, quale scenario puoi precludere? Anche se le prestazioni sono state migliori a gennaio quando si facevano meno punti".

Parlando dell'Inter, per Trevisani non ha senso puntare su un solo obiettivo tra campionato e Champions: ”Non esisterebbero i Triplete, le grandi squadre vanno in fondo — ha concluso — L'Inter sta facendo cose molto importanti. A volte la vediamo giocare meno bene, ma è prima in campionato e avanti nelle due coppe. Mi sembra una cosa normale per una squadra che sa di essere grande e forte, al netto della stanchezza: Calhanoglu non sta bene, Mkhitaryan è irriconoscibile. Ma non è che la butti col Feyenoord per andare sul campionato. Se poi il campionato lo perdi?"