Anna Kalinskaya, con Sinner è davvero finita: il dettaglio imbarazzante dopo la squalifica di Jannik

25 febbraio 2025 a

a

a

Cosa fare se si è lontani dai tornei Atp ufficiali per tre mesi? Concedersi un po’ di vacanza sulla neve dell’Alto Adige, solo gustata per qualche giorno nel periodo a ridosso del Natale. Per ricaricarsi dopo il patteggiamento di tre mesi, Jannik è ripartito da casa sua, dalle sue origini, scegliendo di tornare dalla famiglia a Sesto Pusteria per sciare. Avvistato dai tifosi, si è lasciato andare senza problemi a qualche scatto, prima di tornare a Montecarlo e di riprendere con la preparazione atletica. Assente con lui è Anna Kalinskaya, la fidanzata (o ex?) di Jannik che non si vede più al suo fianco dalla fine dello scorso anno.

Sembrano lontani i momenti nei quali i due erano stati ripresi sorridenti al mare in Sardegna, dopo le fatiche di Wimbledon, ma ora tra i due la storia sembra essere arrivata al capolinea. Jannik infatti era a casa sua, mentre Anna è già tornata a Miami. Ancora una volta lontani, come era accaduto a dicembre, quando l’azzurro trionfava alle Finals di Torino e in Coppa Davis, per il secondo anno di fila, a Malaga, insieme ai compagni della Nazionale allenata da c.t. Filippo Volandri.

"Quanti innocenti sono rinchiusi in una prigione?": Jannik Sinner, la bomba di Casper Ruud

Lei non c’era, e i rumor erano stati alimentati già da allora. Ora la russa non c’è neanche stavolta, per la gioia di tanti appassionati di Sinner e di buona parte della stampa italiana, che non l’hanno mai accettata accusando lei di aver rovinato Jannik con il suo amore nella fase centrale dello scorso anno, quando il 23enne a Wimbledon aveva faticato non poco, uscendo ai quarti contro Daniil Medvedev.