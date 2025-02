Inter, sconfitta la Lazio 2 a 0: in gol Marko Arnautovic e Hakan Çalhanoğlu

25 febbraio 2025 a

L'Inter si aggiudica il Match contro la Lazio - con il risultato di 2 a 0 - grazie a un capolavoro di Marko Arnautovic e al solito rigore realizzato da Hakan Çalhanoğlu. I nerazzurri accedono così alle semifinali della Coppa Italia. Ad attenderli ci sarà il Milan, in quello che sarà il quarto derby della Madonnina di questa stagione. L'Inter ha chiuso in vantaggio 1-0 sulla Lazio il primo tempo della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Nerazzurri in vantaggio al 39' con un eurogol di Arnautovic che colpisce al volo dal limite dell'area e batte Mandas. Al 24' Matteo Darmian è stato costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Al suo posto Dumfries.

Nel secondo tempo la squadra di Simone Inzaghi gestisce partita e risultato. Fino a quanto l'ex Correa tenta un'azione solitaria e viene steso in area da Mattéo Guendouzi. Calcio di rigore, poi trasformato dal solito Hakan Çalhanoğlu. Due a zero per l'Inter e Lazio sulle gambe.

"Io sto molto bene all'Inter, c'è molta sintonia tra tutti i reparti. Ci sono dei risultati da centrare, tutto è in ballo ma le parole del direttore e del presidente mi fanno piacere". Così Simone Inzaghi prima del match di Coppa Italia tra Inter e Lazio, ai microfoni di SportMediaset, rispondendo a una domanda sulle parole di Beppe Marotta e di Piero Ausilio che immaginano un futuro ancora con lui in panchina.