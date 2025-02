Zverev in crisi contro Arnaldi perde la testa: "Non parlo con te! Sei l'unico al mondo che..."

26 febbraio 2025 a

Alexander Zverev è riuscito nelle passate ore ad accedere al secondo turno del torneo Atp 500 messicano di Acapulco. Lo ha fatto battendo al debutto il nostro Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4, in un match durato due ore e 46 minuti di gioco.

Per il tedesco, numero due al mondo, non è stata però una partita facile, soprattutto nelle battute iniziali. Il primo set perso con un brutto gioco e i nervi contro il giudice di sedia, per la sua decisione di affligergli un warning per violazione di tempo nel suo primo gioco al servizio della partita.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie il numero due del mondo, che ha chiesto l'intervento del supervisor: "Non voglio parlare con te e sei l'unica persona al mondo ad aver dato un avvertimento per violazione di tempo nel primo game”, le sue parole. Poi però Zverev si è tranquillizzato e ha ritrovato le sue giocate, riuscendo a rimontare Arnaldi. Nel secondo turno, ora, affronterà il qualificato statunitense Learner Tien, che all'esordio ha avuto la meglio su Cameron Norrie.

Rimpianti anche per l’altro italiano in gioco, Mattia Bellucci, anche lui battuto in tre set. Il 23enne di Busto Arsizio, ripescato come lucky loser, ha dominato il primo parziale ma ha subito la rimonta dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si è imposto 1-6 7-6(6) 6-2. Tanti i rimpianti, soprattutto per i quattro match point non sfruttati nel tie-break del secondo set, in cui Bellucci è stato avanti 6-2.