Gigi Buffon, il figlio Louis stroncato dall'allenatore avversario: "Lasciate giocare i migliori"

"Raramente noto i giocatori avversari, guardo la nostra squadra. Ma se non sapessi che è lui, probabilmente non lo noterei nemmeno. Non ha fatto la differenza. Non dovrebbe ricoprire quella posizione solo perché è Buffon. Lasciate giocare i migliori". Con queste parole, l'allenatore della Dynamo Ceske Budejovice, che ha appena affrontato l'Under 18 della Repubblica Ceca, ha di fatto umiliato Louis Thomas Buffon, il figlio di Gigi e della prima moglie Alena Seredova. Il ragazzo, che milita nella primavera del Pisa, ha deciso di rispondere presente alla chiamata di Praga, dato che grazie a sua madre possiede appunto la doppia cittadinanza. Per lui 45 minuti in campo da titolare, ma poco o nulla da segnalare.

Più che per le giocate in campo, Buffon Jr. ha attirato l'attenzione su di sé fuori dallo stadio. Con migliaia di tifosi cechi che lo hanno letteralmente sommerso dall'affetto di chi spera che possa conservare anche solo un pizzico del talento del padre. Lui si è prestato agli autografi e ai selfie, ma non alle domande dei giornalisti locali: "Non arrabbiatevi, non è possibile. Forse in futuro". In questo senso, è chiara la volontà da parte dello staff ceco di proteggere il ragazzo dal clamore mediatico che si sta creando intorno alla sua figura.

"Per Louis è stato piuttosto difficile - ha spiegato il suo allenatore -. Non so se si aspettasse un tale interesse. A mio parere, è stato un po' eccessivo. Capisco che il nome attrae i media e la gente in generale, ma questo è il suo primo contatto con una nazionale e aveva bisogno di concentrarsi di più su se stesso. Sono contento che lo abbiamo un po' escluso da tutto questo. A parte il risultato della partita, valuto il ritiro di Pisek in modo superlativo. Abbiamo trovato un ambiente fantastico e abbiamo avuto molte occasioni per conoscere i ragazzi. Ora - ha concluso - dobbiamo analizzare tutto e valutarlo in vista degli incontri di marzo".