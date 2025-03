Immensa Federica Brignone, vince a Kvitfjell e prende il largo in classifica. Hurrà-Goggia: è terza

02 marzo 2025 a

Immensa Federica Brignone: l'azzurra conquista l'ottava vittoria stagionale, la 35esima in carriera, nel superG di Kvitfjell, in Norvegia, ma per l'Italia c'è anche il terzo posto di Sofia Goggia, al suo sessantesimo podio, arrivato dopo una serie di gare sfortunate. La valdostana si è anche presa la soddisfazione di precedere la svizzera Lara Gut-Behrami, seconda, allungando ancor più nella classifica di coppa del mondo: 1194 punti contro 943.

Brignone ha chiuso con il tempo di 1.30.11, con pochi centesimi di vantaggio sulla elvetica, 1.30.17, e sulla connazionale, 1.30.20. Nella classifica di superG, Gut-Behrami resta al comando con 465 punti rispetto ai 410 della valdostana. Per l'Italia tra le migliori prime trenta ci sono poi Elena Curtoni nona, Laura Pirovano 17esima, Asja Zenere 20esima, Roberta Melesi 25esima e Nicolo Delago 28esima.

Fuori per salto di porta - sbagliando linea sulla bella pista Olympiabakken con un lungo tratto iniziale su cui tenere la velocità, seguito da curve tecniche molto difficili prima di un finale ripido e velocissimo - è invece finita Marta Bassino che aveva aperto la gara con il pettorale 1. La coppa del mondo donne passa ora in Svezia, ad Aare: sabato prossimo gigante e domenica slalom speciale.