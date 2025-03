Matteo Berrettini, tam-tam impazzito: "Con chi ha un flirt", ruomors clamorosi

02 marzo 2025 a

Girano voci impazzite su Sarah Toscano, la più giovane artista in gara a Sanremo 2025, e Matteo Berrettini. I due infatti sono finiti al centro dei riflettori per un possibile flirt. Tutto è iniziato con uno scambio di commenti sui social durante la settimana del Festival, scambio che ha scatenato immediatamente le speculazioni online.

Ora, a chiarire la situazione, è la stessa cantante, che durante un'intervista a Rds Next ha parlato del suo rapporto con il tennista. "Io e Berrettini? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente. Lui mi ha risposto e mi sono detta: come è successo? Sono nel metaverso?", ha raccontato con ironia.

Eppure le sue parole hanno alimentato le voci su una presunta frequentazione tra i due: "Non esageriamo. Sarebbe bello per entrambi. Ma per ora la nostra conversazione è finita lì", ha precisato la Toscano. Ma quel "per ora", ovviamente, non fa altro che scatenare altre speculazioni. In ogni caso, si resta in attesa di un possibile commento da parte di Berrettini: tra i due c'è davvero qualcosa?