Kyle Walker proibito: come lo hanno beccato con due donne in discoteca. Milan, altro terremoto

Roberto Tortora 03 marzo 2025

a

a

Piove sul bagnato in casa Milan. E non è acqua, bensì fiumi di alcol, quelli consumati da Kyle Walker, terzino arrivato in prestito dal Manchester City a gennaio e subito preso di mira dal Daily Mail, che lo ha immortalato di notte al di fuori di un locale ed evidentemente ha deciso di non mollarlo nemmeno lontano dal Regno Unito.

Il terzino inglese ha avuto un piccolo infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori un paio di settimane, rientrando solo nella drammatica sfida contro la Lazio. In questo periodo, a Milano è giunta anche la moglie Annie Kilner con i loro quattro figli. Solo una parte della famiglia, visto che Walker ha un pargolo anche con la sua amante, Lauryn Goodman. Giusto il tempo per la moglie di far ritorno a casa ed ecco che Walker si è immerso nella movida milanese.

Come riportato in foto sia dal Mail che anche dal Sun, Walker è stato beccato alle 2 di notte all’esterno dell’hotel in cui vive, in compagnia di due donne con le quali ha intrattenuto atteggiamenti definiti “affettuosi”. Oltretutto, dall’aspetto, due donne che sembrano le sosia della moglie Annie. I gusti sono quelli. Fonti vicine al calciatore riferiscono che sarebbero due amiche di un uomo con cui il neo-milanista era a cena.

Dopocena, però, Walker ha preso un tavolo “Super Vip” in compagnia di altri amici alla nota discoteca milanese Tocqueville, dal costo di circa 3mila euro. A questi vanno aggiunti 1400 euro per una magnum di Dom Perignon e altri 2000 euro per una bottiglia maxi di tequila. Chi lo ha visto all’interno del locale, però, riferisce che Walker non avrebbe bevuto alcolici e sarebbe andato via prima, mentre gli altri componenti del tavolo avrebbero fatto l’alba. Di sicuro, in questo momento di bufera, i tifosi del Milan non avranno preso bene l’ennesimo atteggiamento poco professionale di un gruppo ormai allo sbando totale.