Jannik Sinner, "la spalla oleata": il nemico invisibile che può travolgerlo

Jannik Sinner sta per tornare. Tutti lo attendono agli internazionali di Roma con il grande rientro dopo la squalifica concordata con la Wada. Dopo il no di Monte Carlo per gli allenamenti, Sinner dovrà allenarsi in dei campi privati per mantenere il tono muscolare e soprattutto per non perdere la forma in vista di una seconda parte di 2025 decisiva in cui dovrà confermare di essere il numero uno nella classifica Atp.

A questo punto, secondo gli esperti, come riporta il Corriere, Jannik Sinner dovrà concentrarsi su un aspetto in particolare: la spalla. Barbara Rossi, direttore tecnico della Sg Sport Arese, coach e talent di Sky Sport spiega sempre al Corriere perché questa parte del corpo è decisiva per una ripresa dell'attività agonistica ai massimi livelli: "Se si rimane tanto tempo senza servire — è l'analisi di Barbara Rossi — possono nascere problemi di rotazione della spalla. Il servizio, nella sua complessità, è un gesto unico, che va tenuto oliato più del dritto, del rovescio e degli appoggi, magari allenando a vuoto il movimento impugnando la palla ovale del rugby oppure una racchetta appesantita".

Insomma Jannik Sinner dovrà gestire bene queste settimane e allenarsi colpo du colpo senza mai perdere quella costanza che finora l'ha portato sul tetto del mondo. Nel tennis la continuità fisica è decisiva e di fatto a 23 anni il nostro campione italiano ha ancora parecchi match da giocare. E da vincere.