Milan, la bordata di Paolo Di Canio: "Perché Joao Felix è in campo"

Un Milan a larghi tratti inguardabile è caduto anche contro la Lazio. Per la terza volta di fila per 2-1, come era già capitato nei k.o. di Torino, contro la squadra di Vanoli, e Bologna, nel recupero di giovedì scorso al Dall’Ara.

Un espulsione (quella di Pavlovic), una partita recuperata quasi a casa col gol di Chukwueze, poi il rigore finale di Pedro che ha chiuso i conti al 98’. I rossoneri di Sergio Conceicao, sempre più in bilico, sono stati criticati negli studi di Sky Calcio Club dall'ex Paolo Di Canio, che senza giri di parole, come di sua abitudine, ha attaccato la squadra facendo anche riferimento alla quarta maglia, dai colori rosso-verdi: "Dalla pancia in su sembra la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la divisa del Portogallo. In un momento di ricerca di identità, invece di giocare con quella, dove è quella rossonera?”.

Intanto il Milan è in caduta libera e oramai lontanissima dalla zona Champions. Solo un successo in Coppa Italia ridarebbe morale a una stagione comunque deludente: ”Mi sembra impossibile che Conceicao possa sistemare i problemi — ha detto Di Canio —. I rapporti si sono deteriorati da subito, fin dai primi giorni. Guardate Joao Felix, in campo a prescindere anche se non rende. Questo crea enormi problemi agli altri. Poi è molto limitato Reijnders, lì in mezzo al campo. È una squadra molto fragile, che ha problemi anche nei rapporti. È una caduta libera totale, è molto difficile pensare che non continui questa caduta a meno che non si facciano scelte forti e coraggiose. L'ambiente e l'etica sono un disastro".

L'ex attaccante rossonero ha poi concluso: "Anche tatticamente è un disastro. Conceicao non sta facendo nemmeno le mosse base a livello di tattica in difesa. C'è un problema grave nell'atteggiamento, soprattutto nella zona di sinistra con Theo e Leao che, veramente, a volte fanno delle scelte incredibili. Ognuno pensa per sé in questa squadra".