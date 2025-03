Il raptus di Paulo Fonseca, follia contro l'arbitro: rischia sette mesi di squalifica

03 marzo 2025 a

Paulo Fonseca ha perso la testa in tutti i sensi nel match di domenica scorsa tra Lione e Brest. Il tecnico portoghese è stato espulso per le proteste contro l'arbitro Benoit Millot, dopo averlo affrontato faccia a faccia, mentre era fuori di sé, e averlo toccato con una testata.

Ora il tecnico ex Milan e Roma rischia seriamente sette giornate. L’episodio è accaduto pochi minuti prima dell’intervallo, quando il portoghese si è scagliato contro il direttore di gara che ha deciso di affrontare a muso duro prendendosi anche un cartellino giallo per proteste. Nel finale di match poi un'altra decisione arbitrale gli ha fatto completamente perdere la testa.

Il primo episodio, al 41′, con il risultato di 1-1, ha portato l'arbitro transalpino a fischiare un fallo contro la squadra di Fonseca, che è balzato immediatamente in piedi a bordocampo per protestare.

Dopo un faccia a faccia veloce, Fonseca si è beccato un giallo ed è tornato in panchina. Nei minuti finali però il dramma per il portoghese, che ha perso la testa. L’arbitro infatta valutava un potenziale rigore per il Brest (che non è stato assegnato) assieme al Var e questo ha fatto scattare Fonseca, che è tornato da lui per scontrarsi faccia a faccia prendendosi un rosso diretto.

Insomma, per l’allenatore ex Milan è un’annata da incubo tra l’esonero con i rossoneri e un Lione fermo al sesto posto della Ligue 1.