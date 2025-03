Simone Inzaghi, parole forti dopo il Monza: "Eh no, sono quattro", chi fa rosicare

09 marzo 2025 a

a

a

L'Inter ha battuto in rimonta il Monza prendendosi il lusso di una fuga sul Napoli. E a fine gara davanti ai microfoni Simone Inzaghi ha sottolineato che la sua squadra è in corsa non per tre trofei ma per ben quattro: "Il triplete? Non era una battuta – dice il tecnico sorridendo -. Anzi, avrei dovuto correggermi subito e dire che potremmo addirittura fare il quadriplete. Scherzi a parte, abbiamo in testa solo di dare soddisfazioni ai tifosi onorando tutti gli impegni. Non è semplice, ma i ragazzi hanno grande spirito come dimostrato anche in questa partita contro il Monza. Però, ripeto… niente tabelle: perché tra 2 giorni siamo in campo contro il Feyenoord. Il quarto trofeo è il Mondiale per club...".

E ancora: "Detto questo, cerchiamo di ragionare una partita alla volta. Ma voglio dire anche un'altra cosa, mi riferisco alla concentrazione di questi ragazzi che nonostante siamo insieme da tre anni e mezzo non avevano mai fatto 41 partite a marzo. Siamo lì davanti, vogliamo dare tutto poi non sappiamo come finirà". Insomma l'Inter ora attende la risposta del Napoli ma di fatto in questo momento la squadra nerazzurra appare davvero in palla e in pochi possono fermarla.