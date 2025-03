Lecce-Milan, la sconcertante risposta di Conceiçao: "Se sono contento dei 3 punti?"

09 marzo 2025 a

Il Milan espugna il Via del Mare e conquista tre punti fondamentali per salvare (almeno pe ora) la panchina di Conceiçao. Ma il tecnico di fatto a fine partita è apparso molto deluso e gelido. A chi gli chiedeva se fosse contento dei tre punti ha risposto con un freddissimo "vediamo", segno che all'interno dello spogliatoio i problemi non sono affatto risolti. E questo dettaglio in tv l'hanno notato in molti. Al punto che le voci riportate dalla Gazza di un ritorno a Milano di Max Allegri non si fermano e diventano di ora in ora sempre più concrete.

Poi Conceicao ha anche aggiunto: "Sembrava difficile ribaltare la partita – ha detto l'allenatore ripercorrendo l'intera prestazione del Milan a Lecce -. Ma è venuto fuori il carattere dei giocatori. Alla fine è andata bene, per l'atteggiamento e il lavoro in settimana faccio i miei complimenti alla squadra. Mi sono piaciuti molto".

"A volte non c'entra l'atteggiamento – ha aggiunto Conceiçao -. è anche l'avversario che ha qualità e ti mette in difficoltà. A me piace lavorare sul campo, sull'aggressività, il pressing messo in campo dai ragazzi è stato più organizzato. Non sono comunque felice, siamo usciti dalla Champions League ma ora abbiamo più tempo per lavorare meglio. Questo atteggiamento deve essere un'abitudine".