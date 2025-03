Juventus? "Salta Thiago Motta, chi arriva": il nome fa sbiancare i tifosi

11 marzo 2025 a

La Juve e il k.o. pesantissimo contro l’Atalanta, che di fatto toglie la Vecchia Signora dalla corsa Scudetto. Thiago Motta è finito di nuovo sulla graticola e ora rischia secondo Sportmediaset, nonostante Cristiano Giuntoli abbia più volte detto di puntare su di lui.

Sono quattro i nomi fatti per il dopo italo-brasiliano, autore di una stagione da sogno a Bologna l’anno scorso. L’ipotesi più estrema è quella di Massimiliano Allegri, caldeggiato con dei cori a suoi favore domenica sera, ma appare molto improbabile un terzo ritorno del toscano a Torino. L’altro nome è quello di Antonio Conte, che potrebbe magari decidere di tornare a casa in caso di Scudetto con il Napoli.

Gli altri sono invece quelle di De Zerbi o Italiano, mentre 90min parla anche di Igor Tudor. In ogni caso, anche con una qualificazione in Champions in tasca, è oggi piuttosto improbabile che Thiago Motta possa restare dov'è. Era arrivato per inventarsi un futuro, ma i risultati non sono stati all’altezza. E ora Giuntoli riflette…

"Così almeno...". Juve Travolta, Thiago Motta a rischio esonero: le parole a caldo sconvolgono il mondo bianconero

Motta è stato criticato anche da Giancarlo Marocchi dopo il k.o. contro l’Atalanta: “Siamo a marzo e non sappiamo da che parte prendere la Juventus perché non c'è un giocatore che ha sempre fatto bene, non ci sono certezze a Sky Sport — le parole dell’ex centrocampista — Thiago si è ostinato a fare il Thiago, vuol dire cambiare sempre, azzerare le gerarchie che è la cosa più sbagliata da fare in una squadra di calcio, quando dici che tutti sono uguali non è vero".