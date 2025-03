Rafa Nadal, "Jannik Sinner ha fatto qualcosa di incredibile": l'incoronazione è definitiva

12 marzo 2025 a

Con il tennis Rafa Nadal ha chiuso. Resta la sua leggenda. Un campione senza eguali. Una carriera chiusa dopo i giochi di Parigi della scorsa estate. "Dopo le Olimpiadi mi sono detto: basta, è finita. L’ho accettato: la mia carriera era arrivata al termine": così Nadal nel corso di una lunga intervista a Served, il podcast sul tennis condotto da Andy Roddick. Nel dialogo con l’ex tennista Usa, Nadal ha ripercorso i momenti più iconici della sua carriera, dagli storici duelli con Roger Federer e Novak Djokovic fino alle difficoltà fisiche che lo hanno spinto al ritiro. Un palmarès impressionante il suo, quello di una leggenda assoluta: 22 titoli del Grande Slam, di cui 14 conquistati al Roland Garros, una medaglia d’oro olimpica e 70 trofei ATP aggiuntivi, per un totale di 92 successi nell’arco di 23 anni di competizioni.

E se un tempo il tennis ruotava intorno alle leggendarie sfide tra i "Big Three", oggi Nadal e Federer hanno lasciato il circuito, mentre Djokovic continua a competere, pur tra mille difficoltà e, oggi, lontano dai migliori. In ogni caso, Nadal guarda con ottimismo alla nuova generazione di tennisti che sta emergendo: "Abbiamo dimostrato (lui, Federer e Djokovic, ndr) che si può essere competitivi e mantenere un ottimo rapporto, anche in una rivalità durissima, senza mai perdere la propria umanità. Questo valore lo abbiamo trasmesso anche alle nuove generazioni, come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: rispettare le persone e i propri avversari, sempre", rimarca lo spagnolo.

Dunque, qualche considerazioni sui due che, con discreta approssimazione, si contenderanno lo scettro di tennista più forte del globo negli anni a venire: "Carlos è un ragazzo d’oro. Anche Jannik è straordinario: è sempre concentrato su quello che fa in campo, il modo in cui ha affrontato il processo dell’ultimo anno è stato semplicemente incredibile", ammette il maiorchino, riferendosi alle note vicende, Clostebol e Wada. "Le nuove generazioni aiuteranno il nostro sport a crescere e a coinvolgere sempre più tifosi", conclude Rafa Nadal.