Ferrari, l'affondo di Flavio Briatore su Lewis Hamilton: "Perché non lo avrei preso"

Come gli capita spesso, Flavio Briatore si pone fuori dal coro di chi ha acclamato con grande gioia l'approdo di Lewis Hamilton in Ferrari. L’imprenditore piemontese ritiene infatti che la Scuderia Rossa avesse già in casa due fuoriclasse del calibro di Carlos Sainz e Charles Leclerc. "Non lo avrei preso - ha spiegato -. La Ferrari aveva già due piloti molto forti: Leclerc e Sainz. Lasciando perdere il marketing che Lewis ha portato, ritengo Charles uno dei più veloci, in qualifica il migliore. E Carlos è un duro. Era una bella coppia, ma in Ferrari hanno avuto altre idee".

Briatore, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è poi soffermato sul prossimo mondiale di Formula Uno. Secondo lui, Max Verstappen non riuscirà a dominare i Gran Premi come un tempo. "Sono finiti gli anni in cui dominava - ha ricordato -. L’anno scorso l’ha vinto lui, è stato incredibile anche quando la macchina non era competitiva. È capace di magie, come quando in Brasile sotto la pioggia ha dominato: eravamo dietro di lui (con Gasly e Ocon, ndr) e continuava ad aumentare il ritmo senza paura di sbagliare mentre altri uscivano di pista. Quella vittoria è stata un’opera d’arte. Perciò può tutto".

Infine, la voglia di tornare a vincere alla guida dell'Alpine: "Ho 74 anni e devo sbrigarmi a vincere. Ho passato 15 anni della mia vita in F1, in realtà non sono mai uscito del tutto, Stefano Domenicali mi aveva nominato ambasciatore ed ero rimasto in contatto con tanti. Però non pensavo di rientrare come sono rientrato".