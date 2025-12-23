Napoli-Bologna, farsa a Riyadh: come hanno "taroccato" gli spalti

La Supercoppa Italiana a Riyadh ha mostrato un lato oramai certo: la passione per il calcio sembra lontana da queste latitudini. Lo stadio che ha ospitato la finale tra Napoli e Bologna ha fatto registrare una presenza esigua di tifosi locali, trasformando l’evento in quello che molti definirebbero un flop annunciato.

Gli spalti erano costellati di seggiolini vuoti, e per mascherare l’ampia desertificazione nelle curve, gli organizzatori hanno piazzato teloni strategici. Prima del fischio d’inizio, i fuochi d’artificio e i giochi di luce hanno contribuito a creare un effetto spettacolare, tentando di far sembrare il tutto più affollato. Ma appena la palla ha iniziato a rotolare, la verità è emersa: la platea restava quasi deserta, con pochi spettatori presenti a osservare la partita.