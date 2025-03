Jannik Sinner, la squalifica di tre mesi? Medvedev esulta così: "Ci favorisce tutti"

13 marzo 2025 a

Quando il gatto non c'è i topi ballano. Anche se più di un gatto, in questo caso si parla di una volpe. Jannik Sinner dovrà stare fermo fino al prossimo 4 maggio dopo che l'azzurro ha deciso di patteggiare con l'agenzia mondiale anti-doping per il caso Clostebol. Ma il tennis non si ferma. I suoi rivali più agguerriti stanno cercando in tutti i modi di recuperare qualche punto nella classifica ATp, con risultati però modesti. Un esempio? Daniil Medvedev. Anche se sembra che in questo 2025 non ne azzecchi una.

"Nel complesso l’assenza di Sinner - ha detto Medvedev - che probabilmente ultimamente vince un torneo su due, forse anche un po’ di più, è sicuramente favorevole in termini di risultati per tutti nel circuito, non solo per me, letteralmente per tutti. Allo stesso tempo, visti i miei ultimi risultati, non mi preoccupo tanto di Jannik Sinner, perché negli ultimi tornei non l'ho nemmeno affrontato perché non sono andato abbastanza lontano nei tornei per arrivarci".

E ancora: "Mi piace quello che ha detto Carlos Alcaraz, secondo cui la cosa più importante è guardare se stessi, provare a fare quello che si sa fare meglio, vincere le partite. Se giochi contro Sinner cerchi di vincere, se giochi contro qualcun altro cerchi di vincere, e questa è la cosa più importante".