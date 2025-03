MotoGp, Marc Marquez impressionante in Argentina: una pole che fa paura

15 marzo 2025 a

Marc Marquez si conferma l'uomo da battere, il protagonista assoluto della stagione MotoGP 2025 appena iniziata: lo spagnolo ha infatti conquistato la pole position per la Sprint Race e il Gran Premio d'Argentina. Marquez, in sella alla Ducati, ha dominato le qualifiche sul circuito di Termas de Río Hondo, registrando un impressionante 1'36''917 nel Q2 e lasciandosi alle spalle la Ducati Gresini del fratello Alex, staccato di 246 millesimi. Completa la prima fila la Honda LCR guidata da Johann Zarco, autore di una prestazione convincente con un ritardo di 288 millesimi.

Marquez è tornato a fare paura: sigla la seconda pole consecutiva, seconda in due gare, un risultato che non raggiungeva dal 2019. Alle sue spalle, il fratello Alex conferma l'ottima forma, mentre Francesco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale, si è dovuto accontentare della quarta posizione, pur mostrando segnali di crescita rispetto alle prequalifiche, chiuse al decimo posto. Il distacco di Bagnaia dalla vetta è stato di soli 351 millesimi.

In seconda fila accanto a Bagnaia scatterà Pedro Acosta con la KTM, seguito da un brillante Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46. Franco Morbidelli, autore di un buon passaggio in Q2, non è riuscito però ad andare oltre l'ottavo posto, posizionandosi tra Fabio Quartararo (7° con la Yamaha ufficiale) e Marco Bezzecchi, che ha chiuso la top ten con l'Aprilia.

La quarta fila vedrà Joan Mir con la prima delle Honda ufficiali, affiancato dalla KTM di Brad Binder e dalla Yamaha di Alex Rins. Giornata difficile per Luca Marini, che non è riuscito a superare il Q1 e partirà dalla 16ª casella. Peggio è andata a Enea Bastianini, che con la KTM Tech 3 ha faticato notevolmente, chiudendo solo 21°, preceduto di una posizione dal compagno di squadra Maverick Viñales.

Jack Miller aprirà la quinta fila con la Yamaha Pramac (13°), seguito da Fermín Aldeguer su Ducati Gresini e Takaaki Nakagami su Aprilia Trackhouse. Al fianco di Marini in sesta fila ci saranno Miguel Oliveira (Pramac) e Raul Fernandez (Trackhouse). La settima fila sarà guidata da Somkiat Chantra su Honda LCR, mentre l'ultima casella della griglia sarà occupata da Lorenzo Savadori, ancora una volta chiamato a sostituire l’infortunato Jorge Martin sull’Aprilia ufficiale.