Kimi Antonelli, la clamorosa rivelazione della madre: "Ecco dove dorme"

Se la Ferrari arranca, l'Italia sogna con Kimi Antonelli, il 18enne ingaggiato dalla Mercedes per sostituire niente meno che Lewis Hamilton. E il bolognese Kimi, alla prima gara in Australia, ha dato spettacolo: un clamoroso quarto posto partendo dalla 16esima posizione. Roba da predestinato.

E proprio nel giorno dell'impresa, su La Stampa ecco un'intervista alla madre di Kimi, Veronica, una che ha la velocità tutta in famiglia: il marito, Marco, è un ex pilota e proprietario del team Akm.

Nell'intervista si parte dal nome: è vero che lo avete chiamato Kimi su consiglio di un amico e che Raikkonen non c’entra? "Sì, l’ex pilota Enrico Bertaggia. Il bello è che molti pensano sia un soprannome o che se lo sia dato da solo, invece non è neanche un secondo nome, non c’è la virgola dopo Andrea", spiega Veronica. Quando le chiedono se avrebbero preferito per Kimi altri sport, mamma ammette: "Marco ha provato a fare carriera senza riuscirci, non voleva che corresse. E poi non avremmo mai potuto sostenere i costi senza sponsor e team".

Duqnue come ha iniziato? "A cinque anni per curiosità il papà l’ha portato a provare il kart e non è più sceso". Curiosa la risposta quando le chiedono se è vero che spesso Kimi dorma a casa di Toto Wolff, team-principal Mercedes: "Sì, spesso sta lì a Oxford", conferma. E quando le chiedono che bambino è stato spiega: "Sorridente, mai capriccioso. Giocava con le macchinine, tantissime, si faceva anche la telecronaca e vinceva lui", conclude Veronica. Insomma, per Kimi Antonelli sembrava giù tutto scritto...