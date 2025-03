Fiorentina-Juventus, dettaglio choc dopo il gol: "I giocatori vogliono l'esonero di Thiago Motta"

16 marzo 2025 a

Pronti e via ed è subito psicodramma in casa Juventus. La squadra allenata da Thiago Motta, dopo pochi minuti, è già andata sotto di uno a zero contro la Fiorentina. L'autore della rete è il solito Gosens che, dopo un batti e ribatti in area, ha trafitto Michele Di Gregorio. Non passano neanche cinque minuti e la Vecchia Signora si è trovata di nuovo costretta a recuperare il pallone in fondo alla propria porta. Questa volta a siglare il 2 a 0 è un ex conoscenza bianconera: Rolando Mandragora.

Ma ciò che più desta preoccupazione è stato l'atteggiamento in campo in quei tre minuti tra il primo e il secondo gol. Come hanno notato diversi tifosi sui social, dalla reazione dei calciatori in campo sembra quasi che alcuni big siano apertamente contro Thiago Motta. E non vedono l'ora che la dirigenza lo sollevi dall'incarico per dare spazio a qualcun'altro.

"La gente non sa quello che sta succedendo dietro le quinte della Juventus": chi sgancia il siluro

"Mi sembra che i giocatori sono palesemente contro l'allenatore ormai... " - alcuni dei commenti su X -, "Il prossimo anno non saremo in Champions. Adesso è certo", io non ho mai spalleggiato il partito del Motta out, ero forse quello che più di tutti davo fiducia, ma se non gode più della fiducia dei giocatori, e i risultati ne risentono, ma se non lo si esonera dopo oggi, la #Juventus finisce nona. Si fanno sti terzetti larghi sulla tre quarti che si scambiano palla senza la minima idea su cosa fare. Sono senza parole".