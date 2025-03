Juventus, "ma si dimette?": la sconcertante risposta di Thiago Motta scatena la bufera

17 marzo 2025 a

Un altro match da incubo per la Juve di Thiago Motta, caduta 3-0 a Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, dominatrice per quasi tutto l’incontro. Ai microfoni del post-gara, su Sky, è stato chiesto all’italo-brasiliano della possibilità di rassegnare le dimissioni per una stagione lontana dalle aspettative della società bianconera: "Sarebbe troppo facile farlo – le parole di Motta a Sky -. Mi sento massimo responsabile ma a me non piacciono le cose facili".

Motta, insomma, non ha alcuna intenzione di abbandonare la panchina, convinto di farcela e di entrare in Champions: "Abbiamo bisogno di vincere — ha aggiunto — dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato”. E dell’incontro con Giuntoli, l’ex allenatore del Bologna ha preferito non dire nulla: "Resta tutto all'interno. Però bisogna stare sempre più uniti, conservano la giusta lucidità in sede di analisi così da capire cosa cambiare e migliorare per dare soluzioni e poter competere per la prossima partita col Genoa".

Come si riparte ora dopo una sconfitta del genere? Lavorando. ”È un po' la continuazione dell'ultima partita, è la stessa storia — ha concluso Motta — Iniziamo bene, poi alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire. Vanno recuperati questi ragazzi che prima di queste due partite hanno sempre palesato una buona capacità di reazione. Ripartiamo con fiducia e migliorando sulla fase senza palla, che era uno dei punti forti. Altrimenti facciamo fatica a stare in campo".