Juventus, prime conferme: Motta fino al termine della stagione, poi un nome clamoroso

Sette gol subiti nei match contro Atalanta e Fiorentina, per la Juve è un momento da incubo, l’ennesimo di stagione. Ma al momento la panchina di Thiago Motta resta salda, anche se a fine stagione sarà addio quasi certo. Le critiche contro di lui e il suo gioco fioccano.

Del Piero è stato severo, così come Marocchi in tv su Sky. Giuntoli lo ha confermato, ma fino a fine stagione, poi sarà addio e caccia agli altri nomi, come quelli di Roberto Mancini, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini, Xavi e Tudor. Difficile invece che Conte lasci il Napoli. In caso di k.o. contro il Genoa, un esonero di Motta non sarebbe scontato, con la scelta di un eventuale traghettatore fino a fine stagione.

"Dimettermi da allenatore della Juve?". Thiago Motta choc, la risposta fa infuriare i tifosi

Intanto dopo la gara del Franchi, Motta ha rifiutato l’ipotesi di una dimissione per il k.o. contro la Fiorentina: “Sarebbe troppo facile farlo – le parole di Motta a Sky –— Mi sento massimo responsabile ma a me non piacciono le cose facili". Motta, insomma, non ha alcuna intenzione di abbandonare la panchina, convinto di farcela e di entrare in Champions: "Abbiamo bisogno di vincere — ha aggiunto — dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato”. E dell’incontro con Giuntoli, l’ex allenatore del Bologna ha preferito non dire nulla: "Resta tutto all'interno. Però bisogna stare sempre più uniti, conservano la giusta lucidità in sede di analisi così da capire cosa cambiare e migliorare per dare soluzioni e poter competere per la prossima partita col Genoa".