Lindsey Vonn, incidente hot sul red carpet: il vestivo vola via

Rimanere in mutande, in tutti i sensi. Incidente hot per Lindsey Vonn sul red carpet degli ESPY. La campionessa di scii alpini si è infatti presentata all'evento con un abito color porpora, molto sensuale. Il vestito è stato indossato dall'atleta senza spalline, con uno spacco che le arrivava fino a una gamba. Gli esperti di moda parlano di perfetto stile Elisabetta Franchi della collezione autunno/inverno 2025. Ma non poteva prevedere cosa le sarebbe successo.

A un certo punto, proprio quando la Vonn si era messa in posa per farsi immortalare dai fotografi sul red carpet, una folata di vento le ha rovinato i piani. Che cosa è successo? L'abito color porpora della sciatrice si è sollevato, come già accadde a Marilyn Monroe. Così la statunitense è rimasta in mutande, con il suo intimo nero in bella vista.

Lindsey Vonn stuns on the 2025 #ESPYS red carpet in this bold, elegant look! The skiing legend shines in style. ⛷️ #LindseyVonn #ESPYS pic.twitter.com/XI2XqVR3zP — CelebrityFashion.VIP (@CelebFashionVIP) July 17, 2025

Come spiega Sportmediaset, Vonn sembrava comprensibilmente in preda al panico quando qualcuno si è precipitato ad aiutarla a coprirsi, poi è stata vista ridere dell'accaduto prima di entrare agli ESPY al Dolby Theatre di Hollywood. La sciatrice ha archiviato il tutto con un sorriso e ne ha approfittato per lanciare un messaggio a tutte le donne: "Forte e femminile… Non per forza deve essere solo una o l’altra cosa. Possiamo esserle entrambe. Siate semplicemente voi stesse”.