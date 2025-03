Antonio Conte, la figuraccia: come viene smentito in diretta da Dazn

17 marzo 2025 a

Storia già vista e rivista. Antonio Conte ha fallito l'ennesima opportunità di recuperare - anche se momentaneamente - punti preziosi sull'Inter capolista. Lo 0 a 0 maturato dopo la sfida in trasferta con il Venezia ultimo in classifica ha fatto infuriare l'ex allenatore della Juventus. E, quasi a cercare un pretesto per distogliere l'attenzione sulla prestazione della sua squadra, nel corso dell'intervista post partita il tecnico salentino si è lamentato con gli opinionisti in studio per un dettaglio tecnico riscontrato nel campo da gioco dello stadio Penzo. Quale? Il fatto che non fosse stato bagnato prima del fischio di inizio.

"La partita l'abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Forse era la prima volta che succede una cosa del genere quest'anno. Ho chiesto a Eusebio Di Francesco se era una loro scelta ma mi ha detto di no", ha spiegato Antonio Conte ai microfoni di Dazn. Ma l'allenatore del Napoli è stato subito smentito.

L'emittente televisiva Dazn ha infatti pubblicato un post sui social nel quale vengono mostrati alcune foto dello stadio Penzo di Venezia. In queste foto si può vedere perfettamente che il terreno di gioco è stato bagnato con gli irrigatori in quattro occasioni diverse, prima della partita e durante l'intervallo.