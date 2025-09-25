L'aria che tira, Parenzo sbotta col tecnico: "Non hai la clip? Trovala!"

"Vi faccio ascoltare la proposta di Giorgia Meloni". Questo il buon proposito di David Parenzo che, in diretta a L'Aria Che Tira su La7 giovedì 25 settembre, intende mandare in onda il discorso del premier all'Onu sulla questione palestinese. "In realtà - prosegue poi prima di mostrare il filmato - lei pone due questioni. Conoscendo anche la storia di Meloni... So che nel partito c'è una forte tradizione di vicinanza alla causa palestinese. Anzi, ve lo faccio ascoltare".
Qualcosa però va storto, visto che sul maxi-schermo alle spalle del conduttore non compare nulla. D'altronde si tratta di un "fuori scaletta", qualcosa che non era previsto all'interno del programma.
Quanto basta a innervosire un po' il giornalista: "Non ce l'abbiamo? Il funzionario va in tilt perché dice 'non ce l'ho in scaletta', lo recuperi allora! Non è che ti agiti in studio, recuperalo, su!". Ed ecco che a stretto giro viene inquadrato anche il tecnico che sembra scherzosamente mandare a quel paese il conduttore. Insomma, l'ennesimo siparietto tra il giornalista e i tecnici dietro le telecamere. D'altronde Parenzo non è nuovo a giocosi botta e risposta durante la diretta della trasmissione.
Qui il siparietto tra Parenzo e il tecnico a L'Aria Che Tira