L'aria che tira, Parenzo sbotta col tecnico: "Non hai la clip? Trovala!"

"Vi faccio ascoltare la proposta di Giorgia Meloni ". Questo il buon proposito di David Parenzo che, in diretta a L'Aria Che Tira su La7 giovedì 25 settembre, intende mandare in onda il discorso del premier all'Onu sulla questione palestinese. "In realtà - prosegue poi prima di mostrare il filmato - lei pone due questioni. Conoscendo anche la storia di Meloni... So che nel partito c'è una forte tradizione di vicinanza alla causa palestinese. Anzi, ve lo faccio ascoltare".

Quanto basta a innervosire un po' il giornalista: "Non ce l'abbiamo? Il funzionario va in tilt perché dice 'non ce l'ho in scaletta', lo recuperi allora! Non è che ti agiti in studio, recuperalo, su!". Ed ecco che a stretto giro viene inquadrato anche il tecnico che sembra scherzosamente mandare a quel paese il conduttore. Insomma, l'ennesimo siparietto tra il giornalista e i tecnici dietro le telecamere. D'altronde Parenzo non è nuovo a giocosi botta e risposta durante la diretta della trasmissione.