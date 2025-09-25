Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Romano Prodi attacca Meloni: "Imita Trump? Per fare le cose bisogna avere la forza"

di Andrea Carrabinogiovedì 25 settembre 2025
Romano Prodi attacca Meloni: "Imita Trump? Per fare le cose bisogna avere la forza"

(Ansa)

2' di lettura

"Beh, per fare le cose bisogna avere la forza". Romano Prodi, nel suo intervento all'incontro 'Esiste ancora l'Occidente' alla sala Matteotti della Camera, ha risposto a chi gli chiedeva se il premier Giorgia Meloni e il governo stiamo imitando la postura di Trump. Poi ha attaccato il presidente degli Stati Uniti. "Il discorso" di Trump "dell'altro ieri all'Onu è una roba da matti. Mina a fondo i valori universalistici. Nella politica estera l'obiettivo di Trump è mettersi d'accordo con gli altri due comandanti non democratici del mondo, passo per passo, e chi viene condannato e messo alla berlina sono proprio i valori europei".

Per l'Occidente secondo Prodi, "fine è una parola forte, ma è in una crisi profondissima sì. È annunciata da Trump stesso, come nel discorso di ieri l'altro. Dice: 'Ragazzi, voi cosa siete? Non siete assieme, non volete difendervi, non fate grandi imprese tecnologiche avanzate…'. Invece la realtà non è così, se ci mettessimo insieme faremmo delle cose grandissime. La crisi della bilancia commerciale americana c'è perché produrre peggio di noi. Però in questo momento hanno la forza che va oltre il diritto. E tutte queste nostre potenzialità vanno in fumo. In questo momento, vengono demoliti i valori dell'Occidente. Elencate tutte le strutture internazionali: come si fa a ritirarsi dalle strutture sanitarie, culturali... Le abbiamo costruite per stare insieme - ha proseguito -. Io penso che ci sia il modo di riparare, ma oggi la situazione è questa". 

Flotilla, Sara Kelany stronca Furfaro: "Questi soggetti..."

A Gaza gli scontri sono sempre più devastanti e la fame è uno dei primi nemici dei palestinesi. La Global ...

Infine, una sviolinata anche per gli attivisti che si sono imbarcati sulla Flotilla: "Sono fatti di cuore. Quando dicono: 'Questo non serve politicamente'. Ma serve a creare un'emozione, un'opinione pubblica. Come le manifestazioni che ci sono state. Per carità, depreco, duramente, totalmente ogni episodio di violenza. Però la gente è andata per manifestare un'adesione a un problema". 

Flotilla getta la maschera: "Rifiutiamo la mediazione, vogliamo rompere l'assedio"

La Global Sumud Flotilla rifiuta la proposta di Giorgia Meloni: nessun aiuto da consegnare a Cipro. Gli attivisti dicono...

Pro-Pal fuori controllo Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

Pentagono, "convocazione rara e urgente" di centinaia di generali Usa: scatta il panico

Il premier Meloni, minaccia-choc a Torino. Il premier: "Orgogliosa di essere accostata a Kirk"

tag
romano prodi
giorgia meloni
donald trump

Pro-Pal fuori controllo Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

Pentagono, "convocazione rara e urgente" di centinaia di generali Usa: scatta il panico

Il premier Meloni, minaccia-choc a Torino. Il premier: "Orgogliosa di essere accostata a Kirk"

ti potrebbero interessare

3072x2047

Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

Claudio Brigliadori
1400x936

Pentagono, "convocazione rara e urgente" di centinaia di generali Usa: scatta il panico

Claudio Brigliadori
3072x2302

Meloni, minaccia-choc a Torino. Il premier: "Orgogliosa di essere accostata a Kirk"

Andrea Carrabino
2000x1338

"Kate Middleton umiliata da Camilla davanti a Trump"

Andrea Carrabino