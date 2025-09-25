Romano Prodi attacca Meloni: "Imita Trump? Per fare le cose bisogna avere la forza"

"Beh, per fare le cose bisogna avere la forza". Romano Prodi, nel suo intervento all'incontro 'Esiste ancora l'Occidente' alla sala Matteotti della Camera, ha risposto a chi gli chiedeva se il premier Giorgia Meloni e il governo stiamo imitando la postura di Trump. Poi ha attaccato il presidente degli Stati Uniti. "Il discorso" di Trump "dell'altro ieri all'Onu è una roba da matti. Mina a fondo i valori universalistici. Nella politica estera l'obiettivo di Trump è mettersi d'accordo con gli altri due comandanti non democratici del mondo, passo per passo, e chi viene condannato e messo alla berlina sono proprio i valori europei".

Per l'Occidente secondo Prodi, "fine è una parola forte, ma è in una crisi profondissima sì. È annunciata da Trump stesso, come nel discorso di ieri l'altro. Dice: 'Ragazzi, voi cosa siete? Non siete assieme, non volete difendervi, non fate grandi imprese tecnologiche avanzate…'. Invece la realtà non è così, se ci mettessimo insieme faremmo delle cose grandissime. La crisi della bilancia commerciale americana c'è perché produrre peggio di noi. Però in questo momento hanno la forza che va oltre il diritto. E tutte queste nostre potenzialità vanno in fumo. In questo momento, vengono demoliti i valori dell'Occidente. Elencate tutte le strutture internazionali: come si fa a ritirarsi dalle strutture sanitarie, culturali... Le abbiamo costruite per stare insieme - ha proseguito -. Io penso che ci sia il modo di riparare, ma oggi la situazione è questa".