di
giovedì 25 settembre 2025
Reazione a catena, "a chi stanno sulle p***e" i Cima di Rapa

"Che cavolo di catena" è uno dei commenti più educati che piovono su X riguardo agli autori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Le campionesse in carica Due più una, vale a dire le gemelle Eleonora e Barbara e l'amica Sara, cadono davanti agli sfidanti, i giovani Cima di rapa, Francesco, Domenico e Daniela, pugliesisissimi, provenienti da Corato e Bisceglie. 

I nuovi campioni trionfano in una gara assai combattuta e sul filo dei secondi a L'intesa vincente, arrivando all'ultima prova, l'Ultima catena, con un bottino assai ricco di 145mila euro. Il montepremi scende, sì, ma con le ultime due parole indizio ancora sul tavolo, "Lato" e "Illustrato", i Cima di Rapa giocano per un gruzzolo in ogni caso discreto di 9.063 euro. 

La risposta corretta è "Esposto", Domenico e compagni la azzeccano e, giustamente, esultano: soldi in tasca alla prima occasione utile. E sui titoli di coda, come detto, scatta la rivolta degli appassionati da casa.

"Molto bravi, complimenti! Vittoria meritatissima anche perché hanno mantenuto un montepremi discreto nonostante il delirio degli autori", "Dopo una cattiva catena meno male che hanno vinto!", "Esposto con illustrato non mi convince per niente", "Bravi. Vittoria meritata", "Ma questi tre rimangono sulle p***e agli autori per meritarsi una catena così astrusa?", "Che catena brutta!", "Dove l'hanno presa questa catena stasera?", "Un salto qui, sempre peggio eh?", "Ma chi ha fatto questa catena?", per finire con un assai poco diplomatico "Catena bast***a".
 

cima di rapa
due più una
reazione a catena
pino insegno

Reazione a catena, le Due più una umiliate : "Brutti pensieri"

Reazione a catena, il complotto contro le Due più Una: "Hanno cambiato la parola"

Reazione a catena, Pane e Mieli travolti: "Li dovevano cacciare"

Reazione a Catena, "imbarazzante": Pane e Miele eliminati, scoppia il caos

