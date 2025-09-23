Antonio Conte a Dazn, "ma chi io?": cala il gelo in diretta

A furia di scherzare sui nomi, anche Antonio Conte è caduto nella gaffe per un suo giocatore. Alessandro Buongiorno, infatti, è dovuto uscire poco prima della fine del monday-night contro il Pisa al Maradona per un risentimento muscolare alla coscia sinistra che adesso rischia di fargli saltare il big match di domenica prossima, a San Siro contro il Milan.

Ai microfoni di DAZN, a fine gara, si presenta come di consueto l’allenatore del Napoli, che analizza pacatamente e lucidamente la partita nei suoi aspetti: "Non è mai facile vincere, oggi abbiamo giocato contro una squadra per cui avevo messo in guardia i ragazzi. Non era una partita semplice, perché quando fai la partita e hai giocatori forti di gamba può diventare un problema. Sicuramente c'è soddisfazione per aver iniziato con 4 vittorie, non è mai facile per nessuno, in un campionato molto equilibrato, con 6-7 squadre di ottimo livello".

Prima di salutarlo, però, l’inviata a bordocampo Giusy Meloni gli chiede: “Mister è stato chiarissimo la dobbiamo salutare, ma le chiedo solo in un flash Buongiorno come sta?”. Conte strabuzza gli occhi e non capisce e chiede…: “Ma chi… io?”. Meloni replica: “No, Buongiorno come sta”. Conte ancora arranca: “Ah… ah Buongiorno come sta, pensavo io. Effettivamente noi dobbiamo portare il defibrillatore in panchina!”.

Sembra una barzelletta e alla fine infatti tutti si fanno una genuina risata, prima dei reciproci saluti. Questa sera il Milan sarà impegnato in Coppa Italia contro il Lecce, mentre il Napoli potrà sfruttare tutta la settimana per allenarsi e recuperare, forse, anche il difensore che al momento, però, è in forte dubbio. Milan-Napoli di domenica prossima è il primo turning-point di una stagione che, fino a ora, vede protagonista rossoneri, partenopei e bianconeri ai vertici della classifica. In attesa che l'Inter recuperi il terreno perduto. Il campionato entra già nel vivo.