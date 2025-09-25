Sondaggio-Supermedia, dove vola FdI dopo 3 anni di governo

Una supermedia "speciale" quella diffusa da AGI/Youtrend. Il sondaggio infatti cade nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni spegne tre candeline. A tre anni dalle elezioni politiche con cui si è aperta l'attuale legislatura, la premier può dirsi più che soddisfatta. Fratelli d'Italia risulta infatti il partito che guadagna di più: in questo lasso di tempo è cresciuto di ben 4 punti, senza toglierne, apparentemente, agli alleati, che sono rimasti stabili e addirittura in lieve crescita.
Diverso discorso per le opposizioni. Nel centrosinistra si è verificato un riequilibrio di cui hanno beneficiato il Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra italiana (+2,7 per cento per entrambi) mentre hanno perso terreno sia il Movimento 5 Stelle che le forze dell'ex Terzo Polo (Azione e Italia Viva). Ecco allora nel dettaglio le cifre della supermedia a tre anni dal governo Meloni.
Fratelli d'Italia si piazza al 30,0 per cento (+4,0). Segue il Pd al 21,8 (+2,7). Terzo posto per i grillini che scivolano al 13,0 per cento (-2,4). E ancora, è il turno della Lega all'8,7 (=), Forza Italia all'8,6 (+0,5) e di Verdi/Sinistra al 6,3 (+2,7). Tra i partiti minori ci sono Azione al 3,3, Italia Viva al 2,3, +Europa 1,8 (-1,0) e Noi Moderati 1,1 (+0,2). Numeri che portano le coalizioni a totalizzare un 48,4 (+4,6) per il centrodestra e un 29,9 (+3,8) per il centrosinistra. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 11 settembre), Eumetra (18 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (16 settembre), SWG (15 e 22 settembre) e Tecnè (17, 19 e 24 settembre).