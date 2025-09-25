Sondaggio-Supermedia, dove vola FdI dopo 3 anni di governo

Una supermedia "speciale" quella diffusa da AGI/Youtrend. Il sondaggio infatti cade nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni spegne tre candeline. A tre anni dalle elezioni politiche con cui si è aperta l'attuale legislatura, la premier può dirsi più che soddisfatta. Fratelli d'Italia risulta infatti il partito che guadagna di più: in questo lasso di tempo è cresciuto di ben 4 punti, senza toglierne, apparentemente, agli alleati, che sono rimasti stabili e addirittura in lieve crescita.

Diverso discorso per le opposizioni. Nel centrosinistra si è verificato un riequilibrio di cui hanno beneficiato il Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra italiana (+2,7 per cento per entrambi) mentre hanno perso terreno sia il Movimento 5 Stelle che le forze dell'ex Terzo Polo (Azione e Italia Viva). Ecco allora nel dettaglio le cifre della supermedia a tre anni dal governo Meloni.