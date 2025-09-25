Meloni, minaccia-choc a Torino. Il premier: "Orgogliosa di essere accostata a Kirk"

"Meloni come Kirk". Gli investigatori torinesi al lavoro per identificare gli attivisti pro Palestina che ieri sera, mercoledì 24 settembre, a Torino nel corso di una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla, hanno occupato per oltre un'ora i binari della stazione ferroviaria di Porta Susa. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprese hanno i manifestanti dal loro ingresso nella struttura. Tra i reati ipotizzati ci sarebbe il blocco ferroviario e l'imbrattamento.

Nel corso dell'occupazione sono state fatte numerose scritte sui muri della stazione sia a sostegno della causa palestinese, sia contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In particolare, è comparsa una scritta 'Meloni come Kirk' e l'immagine di un mirino con il nome del premier al centro.