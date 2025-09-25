Carlos Alcaraz ora ha paura: "Non voglio mentire. I prossimi giorni..."

Spavento per Carlos Alcaraz nel match d'esordio all'Atp 500 di Tokyo, contro Sebastian Baez. Nel quinto game del primo set, sul 2-2, lo spagnolo ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. A terra dolorante per diversi minuti, Alcaraz ha continuato il match dopo il trattamento medico e con una vistosa fasciatura alla caviglia. Lo spagnolo si è poi ripreso, aggiudicandosi il match contro Baez.

"Ero spaventato, non mentirò - ha detto il numero uno al mondo dopo la partita -. Quando ho fatto il movimento con la caviglia, ero preoccupato perché all'inizio non stavo bene. Sono contento di essere riuscito a continuare a giocare dopo, di aver giocato un buon tennis e di aver concluso la partita in modo abbastanza decente, piuttosto bene. È stata sfortuna, direi. Penso che il prossimo giorno e mezzo non sarà facile per me - ha proseguito -, cercherò di recuperare". Lo spagnolo sta già pensando al prossimo turno: "Farò tutto il necessario per essere pronto per il turno successivo, per cercare di giocare e di essere a un livello abbastanza buono per competere".

Esordio senza problemi anche per Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, numero due al mondo, ha battuto in due set il croato Marin Cilic, 97° nel ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 22' di gioco. Al secondo turno il giocatore altoatesino affronterà il francese Terence Atmane, numero 68 della classifica mondiale, sconfitto di recente nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati.