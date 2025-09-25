Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Almeno non ultima!"

Al via domani l’edizione numero 15 di Tale e Quale Show. Una stagione particolare, secondo il conduttore Carlo Conti, in quanto è la prima dopo l’addio del re del varietà, Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. Perciò, il direttore artistico di Sanremo ha deciso: «Voglio dedicare a lui questa trasmissione». A sottoporsi ai giudizi dei giurati: Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi saranno: Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale e, ultima lo scorso anno ma vincitrice morale, quindi “ripetente” Carmen Di Pietro che domani sera vedremo nei panni di Madonna e, a latere della conferenza stampa ha risposto alle domande di Libero.



Carmen, come dobbiamo leggere questo ritorno a Tale e Quale?

«Quando me l’hanno detto mi sono sentita da un lato lusingata, dall’altra ulteriormente responsabilizzata...Ovviamente ringrazio Carlo Conti e la Rai. Quanto a me, mi sento come se fossi stata rimandata a settembre alle scuole superiori. Per questo in estate ho studiato. Ho addirittura preso un coach per l’inglese e uno per lo spagnolo...».

Grandi progetti insomma...

«Sono carichissima. A mille!».

Ma qual è il segreto della sua longevità artistica?

«Il coraggio la disciplina e una vita molto ordinata. Niente cene e salotti. Mi sveglio tutte le mattine presto e la prima attività è la palestra. L’unico periodo in cui ci sono andata più tardi è stato quando ho fatto la trasmissione dalle 6 alle 9 su Radio Globo. Allora mi svegliavo addirittura alle 4 di mattina!».

Lei del resto viene dalla Basilicata, una terra contadina...

«Da piccola, ormai tanti anni fa, nel paese di Baragiano, ho fatto anche io la contadina! E ho già deciso che quando arriverà la vecchiaia lascerò Roma e tornerò in Basilicata...Ma chissà quando arriverà? (Ride). A me piace così tanto questo lavoro che lo farei anche con il bastone...».

Lei, Carmen, delle convenzioni se ne è sempre disinteressata. Per prima ha parlato e riso di disavventure con la chirurgia estetica...

«Ma sì. Ho sempre riso di me stessa. E tuttora non rinuncio al mio botox...Sennò come si arriva a 60 anni con la pelle così liscia?» (Ride).



Ma le piacerebbe esibirsi con i suoi figli?

«Che bella domanda! Magari! Un’esibizione in inglese con Alessandro che adesso a ottobre discuterà la sua tesi di laurea magistrale proprio in inglese. Ma pure Carmelina se la cava. Sta studiando in Texas! Mi piacerebbe imitare Cristina D’Avena con loro vestiti da Puffi!».

Insomma se Sylvester Stallone la invitasse di nuovo ad uscire avrebbe i suoi figli come traduttori...

«Quando ci uscii da giovanissima a Roma ricordo che rimasi colpita dai muscoli delle sue guardie del corpo, più grandi dei suoi. La cena la passai a sfogliare il vocabolario...Se ci uscissi di nuovo gli chiederei di fare un selfie insieme. Così nessuno dubiterebbe più...