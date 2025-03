Hadjar in lacrime dopo il disastro al giro di prova? Umiliato dal boss Red Bull: "Spettacolo imbarazzante"

17 marzo 2025 a

a

a

Un esordio sportivamente drammatico, del tutto da dimenticare, quello di Isack Hadjar in Formula 1. Il francese, al Gp d'Australia di ieri, domenica 16 marzo, è infatti andato a sbattere a muro durante il giro di formazione, dopo una sola curva. Una figuraccia tremenda, per il giovane pilota.

E quando Hadjar è sceso dalla sua Racing Bull, ecco che è rovinosamente scoppiato in lacrime. Insomma, non è riuscito a contenere delusione, dolore e imbarazzo. Un peccato, perché in qualifica era andato benissimo: un'undicesima posizione che aveva sorpreso un po' tutti.

In gara, tutto il contrario. Anzi la gara non la ha di fatto neppure iniziata. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del pilota franco-algerino, in lacrime dietro al casco, mentre veniva abbracciato e consolato da Anthony Hamilton, il padre di Lewis Hamilton, il quale avrebbe poi commentato: "Quando ho visto cosa era successo a Isack il mio cuore è sprofondato. So quanto è difficile per i giovani piloti arrivare in Formula 1. Mi dispiaceva e volevo abbracciarlo, l'ho trattato come un padre farebbe con suo figlio".

"Sarà acqua...". Ferrari allo sbando: sconcertante risposta a Leclerc in team-radio, la rabbia del pilota

Ecco, chi non condivide il pensiero di Hamilton senior, però, è Helmut Marko, super-consulente della Red Bull, insomma uno dei boss del team di Max Verstappen, la stessa Red Bull per la quale la Racing Bull è un team satellite. Il punto è che il commento di Marko sul pianto di Hadjar è stato sferzante, di un cinismo brutale: "Isack Hadjar ha pianto un po' troppo dopo il suo incidente. È stato uno spettacolo imbarazzante", ha commentato tranchant Marko. Brutale. Parole che ovviamente faranno discutere. E parecchio.