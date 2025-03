Jannik Sinner, "non posso lavorare esclusivamente per te": chi lo abbandona così

17 marzo 2025 a

Cambio di manager per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis ha annunciato che il suo agente, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, lascerà il suo ruolo di supervisore delle attività commerciali dello stesso Sinner con effetto immediato. Alex Vittur, fondatore dell'agenzia di management Avima, assumerà la guida completa dell'attività del fuoriclasse altoatesino. "A causa dei miei impegni a lungo termine con StarWing Sports non ho potuto accettare l'offerta di lavorare esclusivamente per Avima - le parole di Frankopan riferite in un comunicato diffuso da Avima -, ma sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare per un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro a Jannik tutto il meglio e tanto successo nelle sue imprese future".

"Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno sostenuto moltissimo e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni", è il commento di Sinner, per il quale StarWing Sports è stata determinante nel gestirne la carriera commerciale da quando Jannik aveva 18 anni, creando varie partnership con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello globale.

In giornata era arrivata anche l'ufficialità dell'allungo di Sinner sui suoi diretti inseguitori nella classifica Atp. L'altoatesino, fermo dopo il patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol, resta saldamente n. 1 al mondo, e ha 3.385 pt in più del tedesco e 4.420 pt di vantaggio sullo spagnolo. Intanto Djokovic torna in top 5, Draper debutta in top 10 e Berrettini perde una posizione. Quando sarà concluso il Masters 1000 di Miami, Sinner avrà superato le 41 settimane di Andy Murray. Ed è comunque matematicamente certo di scavalcare anche le 43 di Gustavo Kuerten e diventare il tredicesimo giocatore con più settimane in vetta al ranking all'attivo in carriera da quando esiste la classifica computerizzata, introdotta nel 1973.

L'altoatesino, che guida il gruppo di 11 italiani in Top 100, da qui alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia perderà i punti ottenuti nel 2024 a Miami, dove ha vinto il titolo (1.000); a Monte-Carlo, dove è arrivato in semifinale (400) e a Madrid, dove ha perso nei quarti (200). Al Foro, dunque, Sinner avrà 9.730 punti nel ranking Atp. I due principali inseguitori, il numero 2 del mondo Alexander Zverev e il numero 3 Carlos Alcaraz, conservano poche chances, matematicamente parlando, di superarlo prima degli Internazionali BNL d'Italia.