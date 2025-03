Jannik Sinner sceglie Alex Vittur: chi è il nuovo manager e perché è stato scelto

18 marzo 2025 a

Per Jannik Sinner la squadra è come una “famiglia”. Jannik lo ha ribadito a più riprese, e così ha fatto nelle ultime ore, salutando un suo componente che ha detto addio per motivi lavorativi. Il 23enne pusterese ha appena iniziato la sua 41esima settimana in vetta al ranking Atp, nonostante il patteggiamento di tre mesi con la Wada che lo terrà lontano dai campi fino agli Internazionali d’Italia a Roma. Intanto si gode il primato e prepara il suo ritorno, e all’arrivo della 41esima settimana da numero 1 del mondo ha agganciato Andy Murray nella particolare graduatoria all-time.

Nel mentre, Jannik ha annunciato anche una novità: l'addio di Lawrence Frankopan, amministratore delegato di StarWing Sports, che nel team del 23enne pusterese aveva il ruolo di supervisore delle attività commerciali legate al tennista. E così sarà l’amico e manager unico Alex Vittur ad assumere il comando delle operazioni. Una presa di posizione anche frutto della necessità del tennista di circondarsi di persone fidate dopo la vicenda Clostebol. Quasi un tentativo di portare tutto "in famiglia".

La collaborazione tra Sinner e Frankopan durava da cinque anni e si è interrotta per l'impossibilità del secondo di lavorare esclusivamente per Avima, agenzia fondata da Alex Vittur (amico e manager di Jannik dall'inizio della carriera da giocatore). “Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno sostenuto moltissimo e questo rimarrà per sempre con me — il commento di Sinner — Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni”.

Intanto Jannik, dopo il rientro a Roma, non si fermerà nella sua partecipazione ai tornei prima del Roland Garros. Il 7 maggio l’inizio del Masters 1000 agli Internazionali d’Italia (il 4 termina la sua squalifica), poi la partecipazione all'Atp 500 di Amburgo nella settimana di stop tra Roma e il Roland Garros. Quindi la partecipazione a Parigi, dove l’anno scorso si fermò in semifinale perdendo al quinto set contro l’amico-rivale Carlos Alcaraz. Ad annunciare la notizia sui profili social sono stati proprio gli organizzatori del torneo tedesco a cui, al momento, risultano iscritti anche Rublev, Tsitsipas e Rune tra i top-20.