Nick Kyrgios gioca con un bambino? Senza pietà: ecco come lo umilia in campo

Nick Kyrgios continua a deludere nelle partite dei tornei ai cui partecipa. Ma quando si tratta di palleggiare con un bambino sembra non avere alcuna pietà. Un video, che è diventato subito virale sui social, ritrae il 29enne australiano mentre scambia alcune palline con un giovanissimo avversario. Immaginiamo che il piccolo atleta fosse emozionatissimo all'idea di confrontarsi con un giocatore del suo calibro.Ma l'odiatore numero uno di Jannik Sinner si è preso gioco del suo piccolo avversario.

Il bambino stava palleggiando mostrando tutti i suoi colpi migliori. Come la palla scaraventata con la racchetta da sotto le gambe. In un primo momento Kyrgios ha retto al gioco. Ma poi ha deciso di fare sul serio, colpendo con un passante di diritto e siglando così il punto.

Poi si è rivolto a qualcuno in tribuna e ha domandato se avesse intenzione di assistere a un servizio in slice. Quando ha avuto il via libera, lo ha sfoderato lasciando di sasso il suo povero avversario. In uno scambio successivo, il bambino è stato invitato a rete. E a quel punto, Nick Kyrgios lo ha trafitto con un pallonetto ben calibrato che è finito di poco al di qua della riga di fondo campo. Senza pietà.

Insane caption. Literally told the fan to come on over the fence - experience playing with a pro and gave him a racket - can’t win at this point https://t.co/IZmJgBCDH2