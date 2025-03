Marc Marquez, le pesantissime parole di Dall'Igna: "Per chi vuole vincere i soldi non sono un problema"

19 marzo 2025 a

Marc Marquez vola ed è già in testa alla classifica con 31 punti, Francesco Bagnaia non trova il feeling con la moto ed è in difficoltà. Se in casa Ducati Davide Tardozzi ha festeggiato alla grande con un “Marc is on fire” la vittoria dello spagnolo in Argentina, Gigi Dall’Igna resta prudente e pensa all’italiano, dosando bene le parole davanti ai media e nei comunicati stampa. “Non sarò soddisfatto dei nostri risultati, per quanto eccellenti possano essere — le parole del direttore generale di Ducati Corse — finché non avremo dato (a Pecco, ndr) l’opportunità di dimostrare tutto il suo potenziale in pista, consentendogli di competere ad armi pari e di prendersi il suo legittimo posto nella lotta tra i campioni“.

Ad Austin Marc Marquez potrebbe battere ogni concorrenza, considerando che si tratta del suo circuito per eccellenza. “Non so se stiamo vedendo il miglior Marquez in MotoGP, ma so che stiamo vedendo il miglior Marquez su una Ducati… — ha detto Dall’Igna ad al quotidiano spagnolo AS — In questo momento è un pilota fantastico”.

Ora l’otto volte iridato sogna il nono titolo, che gli farebbe agganciare il rivale Valentino Rossi. Marc lo vuole in sella alla Desmosedici ufficiale, tanto che l’anno scorso ha rinunciato a sponsor e milioni di euro pur di salire sulla Ducati. Si parla di aver rinunciato a cifre di oltre 100 milioni di euro dalla Honda per passare al marchio emiliano. Gigi Dall’Igna ha riguardo ha risposto così: “Per chi vuole vincere, i soldi non dovrebbero essere un problema. Se vuoi vincere, devi rinunciare a tante cose, a volte anche ai soldi… Sono un bel po’ di soldi…“.