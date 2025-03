Marc Marquez "farà la fine di Simoncelli". La frase orribile, paddock di MotoGp sconvolto

20 marzo 2025 a

a

a

Una vetta presa di prepotenza, dopo le prime due gare di Thailandia e Argentina. Marc Marquez vola e con 31 punti è già davanti a tutti nella classifica iridata di MotoGP. Subito adattatosi alla grande alla Desmosedici, come al contrario non sta riuscendo Francesco Bagnaia. Ora c’è Austin, che si adatta perfettamente alle sue caratteristica, tornato al vertice dopo aver visto il buio più profondo, con quell’infortunio all’omero nel 2020, a Jerez, dal quale è partito un lungo periodo che lo ha tenuto lontano da possibilità di vittoria.

Domenica in Argentina Marc ha raggiunto le 90 vittorie nel Motomondiale, raggiungendo l’eterno Angel Nieto. Nel raccontare la grandezza di quest’ultimo, Oscar Haro ha raccontato un episodio agghiacciante, che collega Marquez al dramma di Marco Simoncelli, scomparso nel 2011 al via di gara di Sepang, facendo emergere delle orribili frasi che un membro del paddock rivolse ai genitori del nativo di Cervera qualche tempo fa.

"Credo ci riuscirà": beffa atroce per Valentino Rossi, la rivelazione si "Uccio" su Marc Marquez

"Angel era un personaggio straordinario, parlava spesso con la madre di Marc quando la vedeva spaventata — le sue parole — Lui si è sempre preoccupato per i genitori dei giovanissimi. C’era un personaggio che disse ai genitori di Marquez che avrebbero fatto la fine di quelli di Simoncelli, e che avrebbero pianto per tutto il paddock la morte del loro figlio. Sono cose terribili che non si possono dire a un padre o a una madre di un pilota che corre“.

"Marc Marquez è il demonio, ecco cosa gli accadrà": Giacomo Agostini-choc sullo spagnolo

A riguardo, Haro non ha menzionato le generalità della persona che pronunciò queste ignobili affermazioni, ma quello che è certo è che sono frasi raccapriccianti. Ad AS, intanto, Alessio Salucci, lo storico manager di Valentino Rossi e oggi numero del muretto del team VR46 in MotoGP, ha detto la sua a riguardo delle 90 vittorie dello spagnolo: “Bravo lui, è vero che ora il suo obiettivo sono le 115 vittorie di Vale — le parole di Salucci — Marquez è molto forte, ha una moto e un team fantastici. Non voglio che arrivi alle vittorie di Valentino, ma credo ci riuscirà”.