Lewis Hamilton, primo trionfo con la Ferrari. Vince la Sprint race a Shanghai e si sfoga: "Blateravano a vanvera"

Primo storico trionfo in Ferrari per Lewis Hamilton a Shanghai. Il pilota britannico ex Mercedes ha dominato dalla pole position per ottenere la sua prima vittoria con la Rossa nella Sprint race del Gran Premio cinese. Hamilton, al suo secondo weekend di gara per il Cavallino, ha tagliato il traguardo davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen. Quinto l'altro ferrarista Charles Leclerc.