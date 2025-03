Juventus ribaltata, ecco chi arriva al posto di Thiago Motta: "Hanno già deciso per l'esonero"

22 marzo 2025 a

Thiago Motta dovrebbe avere un’ultima possibilità contro il Genoa. Se non dovesse vincere, allora la Juventus sarebbe pronta a esonerarlo pur di avere maggiori possibilità di salvare il quarto posto, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions. Il club bianconero ha contattato sia Igor Tudor che Roberto Mancini (foto Afp) per l’eventuale post-Motta.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Nazionale è pronto a firmare un contratto di quattro mesi. Che verrà prolungato in caso di qualificazione alla Champions League. Per l’annuncio i bianconeri attendono la sfida con il Genoa. Il destino dell’italo-brasiliano ormai sembra segnato. I 7 gol subiti nelle ultime due sconfitte (Atalanta e Fiorentina), il rischio di fallire la qualificazione Champions (ora la Juventus è quinta in classifica) e il rapporto freddo con gran parte dello spogliatoio hanno fatto scattare l’allarme della Continassa, secondo il quotidiano sportivo.