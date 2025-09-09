Juventus-Inter come il Grande Fratello: per la prima volta, ecco la RefCam

Il derby d’Italia di sabato 13 settembre, in calendario alle 18, non sarà soltanto Juventus-Inter, ma entrerà nella storia della Serie A come la prima partita in cui verrà utilizzata la “RefCam”, la telecamera montata direttamente sull’arbitro per offrire agli spettatori un punto di vista inedito e spettacolare, quello del direttore di gara. Lo ha annunciato la Lega Serie A, spiegando come il massimo campionato italiano sia stato scelto tra i tornei pilota nella sperimentazione della tecnologia introdotta da Fifa e Ifab e già testata con successo nel Mondiale per club.

La RefCam è una micro-camera ad alta risoluzione dal peso di appena sei grammi, installata alla base dell’archetto del microfono del direttore di gara. Potrà essere impiegata già dal riscaldamento, in diretta durante la partita in momenti selezionati — come la preparazione di calci piazzati o situazioni analoghe — e per generare replay ad alto impatto visivo. Le immagini prodotte entreranno nel flusso televisivo ufficiale e saranno messe a disposizione anche del Var, diventando a tutti gli effetti parte integrante del sistema di produzione.