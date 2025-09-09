Libero logo
Almasri
Flotilla
Francia

Di tendenza

Pierluigi Bersani farnetica: "Schlein come gli Oasis". Trova le differenze

martedì 9 settembre 2025
Pierluigi Bersani farnetica: "Schlein come gli Oasis". Trova le differenze

2' di lettura

Vi immaginate Elly Schlein a emozionare migliaia di persone come accaduto nel tour estivo degli Oasis? No, non ve lo immaginate perché francamente è impossibile. Non per Pier Luigi Bersani che con una serie di tweet deliranti ha paragonato la segretaria del Pd ai fratelli Gallagher. Leggere per credere. Bersani, subito dopo aver partecipato a un dibattito alla Festa dell'Unità a Reggio Emilia, si è scatenato su X: "Reggio Emilia. È una serata rock. Allora Elly Schlein è quel rock accattivante che si fa capire, tipo gli Oasis. Ha suscitato delle energie, nelle feste si vede". Vi invitiamo poi con calma a guardare queste clip qui di seguito per scovare le minime differenze proprio tra Schlein e gli Oasis.

Ma non finisce qui. Bersani è un fiume in piena: "Giuseppe Conte? È un tenore di grazia: pungente, incisivo, con stile". E ancora: "Renzi e Calenda? Mi arrendo, la mia cultura musicale non ci arriva. Salvini sogna di essere Bruce Springsteen ed è Ricky Shayne. Meloni non è un mezzo soprano ma un soprano a mezzo: ha voce sulla propaganda ma sui problemi è afona". Poi aggiunge, sempre su X: "Fratoianni e Bonelli se pensi al duo Fasano, a Wess e Dori Ghezzi… sono formule non consuete ma che hanno un loro perché". Seratina col gomito alzato? Si scherza eh...

Violenza verbale Pier Luigi Bersani attacca Meloni, FdI insorge: "Hai perso la ragione"

Spalle al muro Paolo Mieli spiana la sinistra: "Innocenti uccisi, loro indifferenti"

A 4 di Sera Meloni e governo, il delirio di Bersani in tv: "È il germe dell'autoritarismo"

tagpier luigi bersani

Violenza verbale Pier Luigi Bersani attacca Meloni, FdI insorge: "Hai perso la ragione"

Spalle al muro Paolo Mieli spiana la sinistra: "Innocenti uccisi, loro indifferenti"

A 4 di Sera Meloni e governo, il delirio di Bersani in tv: "È il germe dell'autoritarismo"

ti potrebbero interessare

3072x2048

Pier Luigi Bersani attacca Meloni, FdI insorge: "Hai perso la ragione"

1088x464

Paolo Mieli spiana la sinistra: "Innocenti uccisi, loro indifferenti"

537x286

Meloni e governo, il delirio di Bersani in tv: "È il germe dell'autoritarismo"

460x247

4 di Sera, "non credo". Pier Luigi Bersani, tutti sconvolti

Claudio Brigliadori