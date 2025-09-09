Affari tuoi, "le mena gramo": Romina, caos sui titoli di coda

"Romina ma che mi combini?". E ancora: "Meeeeee, nel numero della famiglia 300mila e in quello che ha preso 200mila. Dovevi rischiare, cioè la fortuna era veramente dalla sua parte!". Il publico di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si scatena da casa sui titoli di coda commentando su X la partita della pacchista-concorrente di martedì sera, Romina. E il filo conduttore sono la cabala e la sfida alla famiglia.

"Mi sa che la famiglia le mena gramo", "A volte, andare contro la famiglia serve...", "Adesso nomina bisnonno, trisnonno, trisavolo... Hai tirato troppo la corda e va a finire che hai 0 euro", "Ah pure sensitiva è... Non, sente niente dal pacco... Quanto sono esauriti sti pacchisti...", ironizzano in serie gli appassionati. Che esplodono in sfottò quando si scopre che nel pacco in mano alla concorrete, poi cambiato, c'erano davvero 0 euro.

"Io me lo sentivo che aveva lo zero. Era sempre lì, non usciva da altri pacchi", "Ovviamente come al solito il 17 é il pacco più sf***to del gioco", "Prima fanno uscire tutti i rossi buoni e poi cambiano".

Parentesi divertente: il pacco con gli 0 euro consente a De Martino di lanciare la nuova canzone d'accompagnamento scaramantica e relativa coreografia insieme a tutti i pacchisti. "Oh ma di Hunt-Noemi prende il posto di Anema e Core", esultano in tanti. "Questo passaggio da Anema e Core della Zia Serena a Oh ma di Noemi che diventa colonna sonora di punta di Affari tuoi col balletto è arte bellezza meraviglia totale". Poi si torna alla partita e ai veleni: "E pure oggi tarocchi vergognosi. Che programma osceno! Hanno intenzione di andare avanti con i pacchi rossi tutte le sere adesso?", contesta un utente quando alla concorrente restano cinque pacchi rossi pesantissimi (300mmila, 200mila, 75mila, 20mila e 15mila) a fronte di 100 euro e 0 euro nei blu. Tu chiamali, se vuoi, i soliti sospetti.