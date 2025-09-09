Almasri, Angelo Bonelli: "Bartolozzi indagata? Il Watergate italiano!"

In mattinata arriva la notizia della iscrizione nel registro degli indagati alla Procura di Roma di Giusi Bartolozzi , capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio , per falsa testimonianza (art. 371 bis c.p.). La vicenda è quella di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato in Italia lo scorso gennaio e rimpatriato in tempi brevi. L’iscrizione si inserisce in un fascicolo più ampio che vede iscritti altri rappresentanti del governo. Il Tribunale dei ministri ha già chiesto alla Camera l'autorizzazione a procedere nei confronti del sottosegretario Alfredo Mantovano , del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del guardasigilli Nordio.

"Un fatto di enorme rilievo politico e istituzionale" che rischia di diventare il Watergate italiano". Il caso Almasri ringalluzzisce Angelo Bonell i, facendo perdere al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra il senso delle proporzioni e forse pure del ridicolo.

Le accuse ruotano attorno alla gestione del mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale e al coordinamento delle operazioni successive per il rimpatrio. Il reato ipotizzato nei confronti della Bartolozzi è quello previsto dall’articolo 371 bis del Codice penale, ovvero false dichiarazioni al pm. Atti e testimonianze raccolti dai magistrati attribuirebbero a Bartolozzi un ruolo chiave nelle comunicazioni interne al Ministero nei giorni critici tra l’arresto di Almasri, il 19 gennaio , e il suo rientro in Libia, avvenuto il 21 .

"Il ministro Nordio è totalmente coinvolto in questo scandalo e ora anche il suo capo di gabinetto", tuona in una nota Bonelli. "Il caso Almasri rischia di diventare il Watergate italiano (il riferimento è allo scandalo-spionaggio che nel 1972 portò all'impeachment e alle dimissioni dell'allora presidente americano Richard Nixon, ndr): mina la credibilità delle istituzioni e mette in discussione il rispetto stesso dello Stato di diritto. Liberare un criminale, assassino e stupratore non è stato solo un atto contro la legge da parte del governo Meloni, ma un atto contro la dignità dell'Italia e la morale pubblica".

L'indagine a carico della Bartolozzi "è un fatto nuovo, dovrà essere oggetto di una comune riflessione che faremo domani in giunta, è chiaro si tratta di capire quale è l'indagine, bisognerà acquisire gli elementi utili al fine di valutare", spiega Pietro Pittalis di Forza Italia, componente della giunta delle autorizzazioni della Camera interpellato a proposito di eventuali evoluzioni per l'esame della giunta della Camera sul caso Almasri.