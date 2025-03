Hamilton e Leclerc si toccano subito: Ferrari, inizio da incubo a Shanghai

23 marzo 2025 a

a

a

Avvio al cardiopalma per la Ferrari al Gran Premio di Cina di Formula 1, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che si toccano in curva dopo pochi secondi rischiando grossissimo. Sul circuito di Shanghai le due Rosse partono alla grande, superando di slancio la Red Bull del pluri-campione del mondo in carica Max Verstappen.

Davanti, la McLaren di Oscar Piastri, dalla pole, tiene la prima posizione riuscendo a tenere a bada il compagno di squadra Lando Norris, con Russell terzo su Mercedes. Ma sono come detto Hamilton e Leclerc, nelle immediate retrovie, a dare spettacolo e attirare le telecamere.

Il britannico ex Mercedes, che sabato mattina ha vinto la Sprint Race (primo successo da quando è a Maranello) prima della doccia fredda delle qualifiche, duella con il compagno di squadra per guadagnare la posizione migliore. Finisce letteralmente a sportellate, con un contatto non proprio leggerissimo che causa qualche danno all'ala del pilota monegasco. Ancora da valutare l'eventuale impatto per il resto della gara.