Lewis Hamilton "a processo", Ferrari agitata. Vasseur: "Analizzeremo la sua gara"

Dopo il Gran premio di Cina, seconda gara del Mondiale di Formula 1, la classifica costruttori recita: McLaren 78 punti 2. Mercedes 53 3. Red Bull 36 4. Ferrari 35 5. Williams 12 6. Aston Martin 8 7. Haas 7 8. Kick Sauber 6 9. Racing Bulls 3 10. Alpine 0. Un dato, quello della rossa, che non può non apparire deludente. Proprio come la gara piena di pasticci di Shanghai, con Charles Leclerc finito al quinto posto davanti a Lewis Hamilton, sesto, dopo contatti in avvio, ordini di scuderia e pit stop fallimentari.

"Sicuramente perdere un pezzo di ala anteriore alla prima curva non è il massimo. Charles ha fatto un'ottima gara considerando i danni alla macchina e il carico aerodinamico perso. Dovremo analizzare la gara di Lewis, che ieri aveva un grande passo e oggi ha avuto più difficoltà", sono le parole di Frederic Vasseur, team principal della Rossa, a caldo ai microfoni di Sky. L'imbarazzo è evidente.

Sulla scelta del pit stop di Hamilton, Vasseur spiega: "E' stata una scelta dettata dal nostro piano gara. Volevamo gestire al meglio l'usura delle gomme. Non credo che abbia cambiato l'andamento e risultati finali della corsa". "Non penso che stiamo tantissimo indietro, ieri meglio ma sappiamo che dobbiamo continuare a spingere", si sforza di essere ottimista il manager francese, che dovrà però ora gestire i rapporti tra Leclerc e Hamilton. Non sarà facile.