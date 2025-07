Kimi Antonelli, "che mondo è la Formula 1": pesante denuncia

"In F1 è come nuotare in un mare pieno di squali, è un attimo cadere nella trappola ed essere mangiato. Me ne sono reso conto a Imola. Lì ho capito quanto sia importante ricavare tempo per me stesso. Momenti dove resto da solo, in un posto silenzioso dove posso 'switchare' mentalmente, dove mi isolo". Kimi Antonelli è un ragazzo di appena 18 anni. Ma sembra molto più maturo della sua età. Il pilota italiano si è detto pronto ad affrontare mostri sacri della Formula 1, come del resto fa ogni week end in gara: "Quando abbassi la visiera del casco, non conta. Nessuno in pista fa sconti, non importa se hai 16 o 35 anni".

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Sette del Corriere della Sera, il campioncino ha speso bellissime parole nei confronti del suo connazionale Jannik Sinner: "Prima di tutto vorrei conoscerlo. Dovevamo incontrarci lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma mi sono ammalato, mannaggia. Seguo il tennis e i suoi match. Di Jannik mi impressiona la forza mentale durante le partite, magari quando le cose non stanno andando bene. Quante volte ha ribaltato situazioni difficili? Riesce a restare concentrato in ogni momento, vedendolo s’impara".