Juventus, no di Mancini: arriva Tudor, "così Giuntoli ha cacciato Thiago Motta"

La Juventus ha deciso: via Thiago Motta, che dunque sarà esonerato, e dentro Igor Tudor, con cui sarebbe stato trovato un accordo per quattro mesi di contratto. Un tentativo in extremis per provare a centrare la Champions League. L'esigenza, insomma, è mettere in salvo il campionato e poi si vedrà. La svolta, come si legge sul Corriere della Sera, sarebbe arrivata nel pomeriggio di ieri. Al momento Motta non sarebbe a Torino. E' probabile che arriverà nel pomeriggio per lasciare definitivamente la Continassa.

L'esonero dovrebbe essere comunicato in serata. Contemporaneamente si vedrà in città Tudor, che dunque avrebbe accettato un contratto fino al termine della stagione, superando la concorrenza di Roberto Mancini, altro allenatore in pole fino a ieri per la sostituzione. Stando alla ricostruzione della Gazzetta, Cristiano Giuntoli a Motta avrebbe detto: “Mi vergogno di averti scelto”.

Per quanto riguarda le tempistiche, la Juventus ha dovuto valutare se assumere subito un allenatore, entro il 31 marzo, cosa che avrebbe comportato un aumento di capitale, o se aspettare il 1 aprile, quando di fatto sarebbe partita la contabilità del bilancio 2025-2026. Alla fine, però, ha prevalso la paura di perdere contro il Genoa nel match in programma sabato alle 18. Si tratta pur sempre di punti preziosi per la Champions.

Di qui la decisione di investire di più oggi, piuttosto che fare i conti con una perdita enorme in futuro. Dunque, il 23 marzo, segna la fine dell'era Motta e l'inizio di quella di Tudor. Non resta che attendere per capire se la scelta dei vertici bianconeri si rivelerà vincente.