Lorenzo Musetti vince a Miami: il colpo impossibile, tutti in piedi. E ora Djokovic

24 marzo 2025 a

"Fuori dal mondo" e "on fire". Lorenzo Musetti agli Open di Miami infiamma il pubblico dell'Hard Rock Stadium e sui social con colpi come l'incredibile dritto incrociato con cui fulmina il canadese Felix Auger-Aliassime nel secondo set. L'azzurro, numero 16 del ranking, ha vinto in rimonta contro il numero 19 del ranking Atp con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 e approda agli ottavi di finale del secondo Masters 1000 di stagione, dove affronterà Nole Djokovic.

"Abbiamo fatto vedere un grande tennis oggi. Lui ha fatto un grande primo set; poi sono cresciuto e sono stato più aggressivo. Sono felice e orgoglioso di questa vittoria - ha commentato a caldo il 23enne toscano -. Ho cominciato a rispondere meglio dal secondo set e ho finalmente 'sentito' bene la palla: questa è stata la chiave per vincere per la partita".

Ora lo aspetta uno scoglio non facile come quello del Djoker. Il serbo 37enne, dominatore degli ultimi 10 anni del tennis mondiale e attualmente numero 5 del ranking, ha superato l'argentino Camilo Ugo Carabelli (lucky loser), con il punteggio di 6-1 7-6 (1). Supera il terzo turno anche lo statunitense Sebastian Korda che piega il greco Stefanos Tsitsipas 7-6 (4) 6-3.